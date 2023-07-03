"الأكبر منذ 20 عامًا".. عملية إسرائيلية في جنين وسط إدانة عربية

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- شنت القوات الإسرائيلية ما وصفه مصدر عسكري بأنها أكبر عملية عسكرية لها في مدينة جنين بالضفة الغربية منذ أكثر من 20 عامًا، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق "جهودًا مكثفة لمكافحة الإرهاب في منطقة مدينة جنين ومخيم جنين"، مُستهدفة "البنية التحتية الإرهابية"، في بيان نُشر على تلغرام في الساعات الأولى من صباح الإثنين.

قال سكان في جنين لشبكة CNN إنهم سمعوا دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف في المنطقة، بينما أظهر مقطع فيديو من الموقع جرحى فلسطينيين يتم إجلاؤهم بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى جنين الحكومي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بعد ظهر الاثنين، إن عشرة من بين المصابين "في حالة خطيرة". وقال محمود السعدي، مدير الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين، إن معظم الإصابات "خطيرة وفي الجزء العلوي من الجسم"، مضيفاً أن عملية نقل المصابين كانت صعبة.

وقالت الوزارة إن خمسة من هؤلاء القتلى كانوا من المراهقين.

قتل فلسطيني تاسع برصاص القوات الإسرائيلية بالقرب من رام الله بالضفة الغربية في حادث منفصل، بحسب السلطات الصحية.

تظهر اللقطات التي تم مشاركتها مع الصحفيين العمليات الجارية في أجزاء من مخيم جنين للاجئين ومركبات عسكرية إسرائيلية في شوارع جنين صباح الاثنين. لم تتمكن CNN من التحقق من مقاطع الفيديو بشكل مستقل.

وتأتي الغارة بعد أقل من أسبوعين من اندلاع غارة عسكرية إسرائيلية على جنين وتحولت إلى معركة واسعة النطاق، مما أسفر عن مقتل خمسة فلسطينيين على الأقل وإصابة العشرات. وأصيب ثمانية جنود إسرائيليين في تلك العملية وتم إجلائهم بنجاح، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مركز قيادة عمليات مشتركة لمخيم جنين ومسلحين في لواء جنين، وهي جماعة فلسطينية مسلحة مرتبطة بحركة الجهاد الإسلامي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "مركز قيادة العمليات كان بمثابة مركز مراقبة واستطلاع متقدم، وهو مكان يتجمع فيه الإرهابيون المسلحون قبل وبعد الأنشطة الإرهابية"، مضيفًا أن المعسكر كان "موقعًا للأسلحة والمتفجرات" و "مركزًا التنسيق والتواصل بين الإرهابيين".

وأضافت: "بالإضافة إلى ذلك، وفر مركز القيادة المأوى للأفراد المطلوبين المتورطين في تنفيذ هجمات إرهابية في الأشهر الأخيرة في المنطقة".

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وقال الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق إن قواته استهدفت منشأة لإنتاج الأسلحة وتخزين العبوات الناسفة وصادرت "قاذفة صواريخ بدائية الصنع" وأسلحة إضافية خلال العمليات، التي تم تنفيذها بالتنسيق مع وكالات أمنية إسرائيلية أخرى.

تم إطلاع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على "تقدم العملية" في جنين، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإثنين، مضيفًا أنه "ناقش الخطط العملياتية المستقبلية".

في وقت لاحق من يوم الاثنين، قصفت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي بالقرب من مسجد "لإزالة تهديد"، بحسب الجيش الإسرائيلي، دون الخوض في تفاصيل طبيعة "التهديد".

وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي بعد الساعة الواحدة ظهرًا بقليل، فإن "تبادل إطلاق النار يحدث حاليًا مع مسلحين متاخمين لمسجد في مخيم جنين".

ارتفع عدد القتلى الأخير في جنين إلى ثمانية، وفقًا لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية الصادرة قبل الغارة الجوية بالقرب من المسجد.

لا يوضح بيان الجيش الإسرائيلي ما إذا كانت الغارة بالقرب من المسجد قد أسفرت عن سقوط مزيد من الضحايا.

وردًا على هجمات يوم الاثنين، دعت حماس النشطاء في الضفة الغربية والقدس إلى ضرب إسرائيل "بكل الوسائل المتاحة"، بحسب بيان صادر عن جناحها العسكري.

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إنها "ستؤدي واجبها" في وقف "المجزرة" في جنين.

الجيش الإسرائيلي يحاول كسر "الملاذ الآمن"

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ريتشارد هيشت، للصحفيين الإثنين، أن العديد من المسلحين "المشتبه في كونهم إرهابيين" قتلوا خلال العملية، التي استمرت حتى الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وقال هيشت: "نحن لا نحاول الصمود. نحن نعمل ضد أهداف محددة".

وأشار هيشت إلى أن الموجة الأولى من الضربات الجوية انطلقت في الساعة 1:14 صباحًا بالتوقيت المحلي وتبعتها القوات البرية للجيش الإسرائيلي.

كان أحد أهداف العملية هو كسر عقلية "الملاذ الآمن" داخل مخيم جنين ، بحسب هيشت ، الذي وصفه بأنه "عش الدبابير".

وقال إن نحو 50 هجوما بالرصاص ضد إسرائيليين انطلقت من جنين.

وقال هيشت أيضا إنه تم إبلاغ السلطة الفلسطينية والأردن بشأن التوغل مسبقا ، لكنه لم يخض في مزيد من التفاصيل.

على الرغم من أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رفض التعليق على عدد القوات المشاركة، إلا أنه قال إنها نحو لواء، وهو ما يعادل حوالي 500 جندي.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق إن جنديًا إسرائيليًا أصيب "بجروح طفيفة" بشظايا قنبلة يدوية استخدمت أثناء التوغل، وإنهم نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الإثنين، إن الجيش الإسرائيلي يستهدف "مركز الإرهاب" الذي ينشط في مخيم جنين.

وأضاف: "أريد أن أؤكد أنه ليس لدينا قتال مع الفلسطينيين. معركتنا مع وكلاء إيران في منطقتنا، وهم بالأساس حماس والجهاد الإسلامي"، مُتهمًا طهران بمحاولة تصعيد التوترات في المنطقة.

زعم لواء جنين أنه ألحق أضرارًا بالغة بمركبة عسكرية إسرائيلية واحدة على الأقل بعبوات ناسفة محلية الصنع، ويواصل مسلحوه الاشتباك مع القوات الإسرائيلية "لمنع تقدمها داخل المخيم".

قالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إنها ستواجه عدوها "بكل خيارات الانتقام الممكنة" ردًا على العمليات الإسرائيلية في جنين.

ونشرت الجماعة المتشددة على قناتها الرسمية على تلغرام: "العدوان على جنين لن يحقق أهدافه، جنين لن تستسلم. سنواجه العدو بكل خيارات الرد الممكنة ردا على عدوان العدو على جنين".

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وندد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالعملية العسكرية الإسرائيلية الواسعة النطاق، واصفا إياها بـ "جريمة حرب جديدة".

وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: "لن يتحقق الأمن والاستقرار في المنطقة ما لم يشعر به شعبنا الفلسطيني. ما تفعله حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها يعد جريمة حرب جديدة بحق شعبنا الأعزل".

كما أدانت مصر التوغل الإسرائيلي ووصفته بأنه عمل "عدواني".

وقالت الحكومة المصرية عبر تويتر: "إن جمهورية مصر العربية تدين بأشد العبارات العدوان الذي شنته القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة والذي أدى إلى مقتل 5 وإصابة 27 من أبناء الشعب الفلسطيني حتى الآن".

وفي حادث منفصل، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على رجل يبلغ من العمر 21 عامًا ويدعى محمد حسنين عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة بالقرب من رام الله بالضفة الغربية، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية يوم الاثنين. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على الحادث.