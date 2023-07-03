القدس (CNN)-- ندد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالعملية العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق في مدينة جنين ومخيم جنين، ووصفها بأنها "جريمة حرب جديدة"، بحسب ما قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان.

وذكر البيان: "لن يتحقق الأمن والاستقرار في المنطقة ما لم يشعر به شعبنا الفلسطيني. ما تفعله حكومة (الاحتلال) الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها هو جريمة حرب جديدة ضد شعبنا الأعزل"، بحسب ما ذكر أبو ردينة.

وأضاف: "شعبنا الفلسطيني لن يركع ولن يستسلم ولن يرفع الراية البيضاء وسيبقى صامدا على أرضه في مواجهة هذا العدوان الغاشم حتى هزيمة الاحتلال".

وقال سكان جنين في الضفة الغربية المحتلة لشبكة CNN، إنهم ما زالوا يسمعون أصوات إطلاق نار وانفجارات من المنطقة حتى حوالي الساعة 5 صباحا بالتوقيت المحلي، حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية.

وأظهر مقطع فيديو من الموقع جرحى فلسطينيين يتم إجلاؤهم بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى جنين الحكومي.

كما كشف مقطع فيديو مداهمات مستمرة في مناطق من مخيم جنين للاجئين، ومركبات عسكرية إسرائيلية في شوارع جنين، صباح الإثنين. ولم تتمكن CNN من التحقق من مقاطع الفيديو بشكل مستقل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مركز قيادة عمليات مشتركة لمخيم جنين ونشطاء في كتيبة جنين، وهي جماعة فلسطينية مسلحة مرتبطة بحركة الجهاد الإسلامي.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "مركز قيادة العمليات كان بمثابة مركز متقدم للمراقبة والاستطلاع، وهو مكان يتجمع فيه الإرهابيون المسلحون قبل وبعد الأنشطة الإرهابية"، موضحا أن المعسكر كان "موقعا للأسلحة والمتفجرات"، و"مركزا للتجمع، والتنسيق والتواصل بين الارهابيين".

وقال: "إضافة إلى ذلك، وفر مركز القيادة المأوى للمطلوبين المتورطين في تنفيذ هجمات إرهابية في الأشهر الأخيرة في المنطقة".

ومن جانبها، زعمت كتيبة جنين أنها ألحق أضرارا بالغة بمركبة عسكرية إسرائيلية واحدة على الأقل بعبوات ناسفة، ويواصل مسلحوها الاشتباك مع القوات الإسرائيلية "لمنع تقدمها داخل المخيم".

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إنها ستواجه عدوها "بكل خيارات الانتقام الممكنة" ردا على العمليات الإسرائيلية في جنين.

وذكرت الحركة المسلحة على قناتها الرسمية على تلغرام: "العدوان على جنين لن يحقق أهدافه وجنين لن تستسلم. سنواجه العدو بكل خيارات الانتقام الممكنة ردا على عدوان العدو على جنين".