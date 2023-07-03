دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عبّرت الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها "بشدة" العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في مخيم جنين بالضفة الغربية، الاثنين، داعية إلى وقفها الفوري.

وقال بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، إن "دولة الإمارات تدين بشدة الاعتداءات التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين الفلسطينية ومخيّمها من خلال القصف الجوي وإطلاق النار، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى".

وأكد بيان الخارجية الإماراتية "ضرورة الوقف الفوري للحملات المتكررة والمتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني".

وحث البيان السلطات الإسرائيلية على "عدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتؤدي إلى تدهور الأوضاع وتوسيع دائرة العنف"، مشددة على "وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

كان مصدر عسكري إسرائيلي قال لشبكة CNN إن العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية في جنين هي الأكبر منذ عام 2002.

وأضاف المصدر: "كانت هناك عمليات على مستوى اللواء، لكنها كانت الأكبر، بما في ذلك قوات الكوماندوز والقوات الجوية".

تشير آخر تقديرات لوزارة الصحة الفلسطينية إلى أن 7 أشخاص قٌتلوا جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية الدائرة في مخيم جنين، ورشحت زيادة أعداد القتلى "بسبب وجود إصابات خطيرة"، حسب بيان للوزارة.

كانت مصر والأردن وقطر قد عبروا في بيانات منفصلة عن إدانتهم للعمليات الإسرائيلية في مخيم جنين.

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، إنه كان على اتصال مباشر مع جميع الأطراف المعنية من أجل تهدئة الوضع في جنين بشكل عاجل وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وأضاف وينيسلاند: "تأتي العملية بعد أشهر من التوتر المتزايد الذي يذكرنا مرة أخرى بالوضع المتقلب للغاية وغير المتوقع في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة. يجب على الجميع ضمان حماية السكان المدنيين".