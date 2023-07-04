القدس (CNN)-- قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، الثلاثاء، إن تسعة فلسطينيين قُتلوا وأصيب نحو 100 بجروح، من بينهم 20 في حالة حرجة، في جنين بالضفة الغربية، خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية هناك.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، أن فلسطينيا عاشرا قُتل برصاص القوات الاسرائيلية قرب رام الله في الضفة الغربية.

وشنت القوات الإسرائيلية، صباح الاثنين، ما وصفه مصدر عسكري، بأنها أكبر عملية عسكرية لها في مدينة جنين بالضفة الغربية منذ أكثر من 20 عاما.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق "جهودًا مكثفة لمكافحة الإرهاب في منطقة مدينة جنين ومخيم جنين"، مُستهدفا "البنية التحتية الإرهابية".

وتأتي الغارة بعد أقل من أسبوعين من اندلاع غارة عسكرية إسرائيلية على جنين وتحولت إلى معركة واسعة النطاق، مما أسفر عن مقتل خمسة فلسطينيين على الأقل وإصابة العشرات. وأصيب ثمانية جنود إسرائيليين في تلك العملية وتم إجلائهم بنجاح، بحسب الجيش الإسرائيلي.