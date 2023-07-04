دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش المصري توجيه اتهامات بـ"القتل العمد والشروع فيه" للمتهم في حادث مدينتي، شرقي العاصمة القاهرة، الذي أدى إلى مقتل سيدة وإصابة زوجها وأطفالهما الثلاث، قائلا إنه جاري إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات.

وقال بيان للمتحدث باسم الجيش المصري، إنه تم تحرير محضر بتاريخ 1 يوليو/ تموز "جنح عسكرية" في قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة، مُضيفا أن النيابة العسكرية تباشر التحقيقات، وأن القضية قُيدت "جنايات عسكرية".

وأوضح البيان أنه تم إسناد جرائم "القتل العمد والشروع فيه" للمتهم، الذي قيل إنه "ضابط طبيب"، وأنه تقرر حبسه احتياطيًا على ذمة القضية، مُشيرًا إلى أنه جاري إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات .

وقال البيان إن "القوات المسلحة تؤكد على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون"، فيما قدم التعازي والمواساة إلى أسرة الضحية.

على مدار الأيام الماضية، نشط وسم #حادث_مدينتي عبر الشبكات الاجتماعية في مصر، بعد تصاعد الحديث عن واقعة دهس المتهم لسيدة - تعمل صيدلانية - بسيارته، على خلفية تعرض السيارة للخدش، حسب روايات رائجة غير مؤكدة.

وصباح الثلاثاء، جرى تناقل مقاطع فيديو مأخوذة من كاميرات مراقبة أظهرت لحظات مروعة لواقعة دهس السيدة وزوجها وأطفالهما.