أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القيادة الفلسطينية في بيان، الثلاثاء، أن السلطة الفلسطينية ستعلق الاتصال بإسرائيل، وستبقي على تعليق تنسيقها الأمني معها، بعد عملية جنين، بحسب ما نقلت وكالة (وفا) الفلسطينية للأنباء.

وقالت السلطة الفلسطينية إنها "ستبقي" على تعليق تنسيقها الأمني مع إسرائيل، والذي ادعت السلطة الفلسطينية أنه تم تعليقه في وقت سابق من هذا العام، بعد مداهمة إسرائيلية أخرى في جنين.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد علق التنسيق الأمني والاتصالات مع إسرائيل عدة مرات في الماضي.

وأضافت القيادة الفلسطينية في بيان حول تفاصيل خطة عمل، أنها ستناقش مع الفصائل الفلسطينية "رؤية وطنية شاملة ... لمواجهة العدوان الإسرائيلي والرد عليه".