دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تصاعدت الإدانات العربية والإسلامية والدولية على نطاق واسع، بعد حرق نسخة من المصحف عند مسجد ستوكهولم المركزي في السويد بعد صلاة عيد الأضحى.

وكانت السلطات السويدية أصدرت إذنا بإقامة احتجاج تُحرق فيه نسخ من القرآن، وقد يُؤثر هذا القرار على فرص السويد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهي الخطوة التي ترفضها تركيا العضو في الحلف، لأسباب عدة منها أن الحكومة السويدية "متواطئة" مع احتجاجات لليمين المتطرف أُحرقت خلالها نسخ من القرآن قرب سفارة تركيا في ستوكهولم.

ومن منظور تجاري، تعتمد السويد على صادراتها إلى العديد من الدول العربية، فوفقًا لقاعدة بيانات الأمم المتحدة “كومتريد“، تأتي السعودية في المرتبة الأولى عربيا للدول التي تستورد من السويد لعام 2022، بقيمة تبلغ حوالي 1.277 مليار دولار، لتليها مصر بإجمالي 886.3 مليون دولار، ثم الإمارات بـ 803.8 مليون دولار أمريكي.

إليكم نظرة في الانفوغرافيك أعلاه على الدول العربية العشر الأولى من حيث قيمة التجارة لصادرات السويد في عام 2022.