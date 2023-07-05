عواقب بروز السعودية على العالم.. مذيع CNN يكشف أرقاما ويثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار المحلل السياسي ومقدم برنامج GPS على شبكة CNN، فريد وكريا تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب ما قاله عن المملكة العربية السعودية وبروزها الاقتصادي خلال العام الماضي بالأرقام.

وقال زكريا في مقطع الفيديو المتداول: "بروز الخليج وبالتحديد المملكة العربية السعودية يعيد تشكيل الشرق الأوسط ولك سيكون له عواقب قوية كذلك على باقي العالم.. اختبار سريع: ما هو الاقتصاد الأسرع نموا في العالم العام الماضي؟ إذا خمنت الهند أو الصين أو أي من النمور الآسيوية فأنت مخطئ.."

وتابع زكريا قائلا: "الإجابة هي بالطبع المملكة العربية السعودية التي سجلت نموا بنسبة 8.7% وسجلت الكويت والإمارات العربية المتحدة نموا كبيرا أيضا.."

وأضاف: "العواقب الاقتصادية لهذه الثروة موجودة في كل مكان حولنا، المملكة العربية السعودية اشترت بطولة الغولف للمحترفين وفي يناير، ذكرت بلومبيرغ أن السعودية سعت لشراء امتياز سباق الفورميلا وان بأكثر من 20 مليار دولار وجذبت أحد أكثر نجوم كرة القدم العالمية شهرة، كريستيانو رونالدو للعب في أحد الأندية المحلية مقابل 200 مليون دولار سنويا، وتقوم باستثمارات ضخمة في عالم الألعاب الإلكترونية على أمل أن تصبح لاعبا رئيسيا في هذا المجال.."