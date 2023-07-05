فيديو لنجمة الأفلام الإباحية السابقة ميا خليفة عن جنين يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت نجمة الأفلام الإباحية السابقة، اللبنانية ميا خليفة، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقها على العمليات العسكرية التي أعلنت عنها إسرائيل في جنين.

تعليق ميا خليفة جاء عبر خاصية "الستوري" على صفحتها الرسمية بمنصة انستغرام وجهت فيه هجوما ضد الجيش الإسرائيلي والدعم الأمريكي، لتتنوع الردود والتعليقات على ما أدلت به.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، قد اعلن صباح الأربعاء، خروج كافة قوات الأمن الإسرائيلية من مخيم ومنطقة جنين.

جاء ذلك في تغريدة لأدرعي على صفحته بتويتر، قال فيها: "بعد 48 ساعة من العملية المباغتة لإحباط الأنشطة الإرهابية: خروج كافة قوات الأمن من مخيم ومدينة جنين.. خلال العملية تم استجواب مئات المشتبه فيهم ليتم اعتقال العشرات. كما عثرت القوات وصادرت وفجرت الاف الوسائل القتالية وفيها عبوات ناسفة وقطع أسلحة ومختبرات متفجرات وذخيرة".