(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، أن العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية قد انتهت، حيث أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء العنف في مخيم اللاجئين المترامي الأطراف في المدينة.

وأعلن عن مغادرة كافة القوات الإسرائيلية لمنطقة جنين، حيث قال المتحدث باسم الجيش، الأدميرال دانيال هاغاري بتصريح لمحطة الإذاعة العسكرية الإسرائيلية: "لقد انتهينا من العملية - وقد تم تحقيق أهدافها".

وقال مسؤولون فلسطينيون إن ما لا يقل عن 12 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 16 و23 عاما، قتلوا وأصيب العشرات بعد أن شنت القوات الإسرائيلية عمليات واسعة النطاق في المخيم هذا الأسبوع.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على حقائق تتعلق بمخيم جنين في الضفة الغربية.