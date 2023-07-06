دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان وما كشفه عن نتيجة التحقيق من قبل 7 جهات مستقلة فيما يتعلق بالتزام روسيا باتفاق تخفيض الإنتاج لمجموعة أوبك+.

وقال الأمير في مقطع الفيديو المتداول الذي نشرته قناة العربية السعودية: "جزء مما قمنا به بالتعاون مع زملائنا في روسيا هو الحد من التشكيك في شأن ما يجري بين السعودية وروسيا في هذا الشأن بالتحديد أعتقد أنه من المعبر رؤية ما خرجنا به الاثنين ليس فقط بقرار تمديد التخفيضات الطوعية بمليون برميل يوميا ولكن أيضا بتأكيد من الجانب الروسي بأنهم سيخفضون 500 ألف برميل يوميا.."

وتابع قائلا: "فاتني أن أشير وهذا يجب أن أنسب الفضل فيه إلى الأمانة العامة لأوبك فقد قمت كرئيس للجنة الوزارية وليس كممثل للسعودية وبالتعاون مع الأمانة العامة، عملنا بجهد مع 7 جهات مستقلة للتحقق من الأرقام الروسية (للإنتاج) وقد التزموا بهذا الاجراء وسيقومون به كل شهر.."

وأضاف: "قرارهم (روسيا) بخفض الصادرات طوعيا ولم يفرض عليهم بل تم تقديمه بصدق من قبلهم بما في ذلك أنهم سيخفضونها من صادراتهم لأنه أكثر تعبيرا للناس إذا ما أرادوا تقييم مدى فعاليته".