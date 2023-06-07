(CNN)-- رفع خبراء الأسعار الآجلة في وزارة الطاقة الأمريكية، الثلاثاء، توقعاتهم لأسعار النفط في الولايات المتحدة الأمريكية، العام المقبل، مستندين على خطوات جديدة اتخذتها السعودية ومنظمة أوبك وشركائها أو ما يُعرف بـ"أوبك +" لكبح إمدادات النفط.

وقلصت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقديراتها لمعدل إنتاج النفط العالمي حتى عام 2024 بسبب قرار المملكة العربية السعودية بخفض إنتاج النفط واتفاق أوبك + على تمديد تخفيضات الإنتاج، لافتة إلى أنها تتوقع "بعض الضغوط صعوديا" على أسعار النفط، "لا سيما في أواخر عام 2023 وأوائل عام 2024".

ووفقا لتحليلات سيكون التأثير على المدى القريب متواضعًا، مع توقعات بارتفاع أسعار النفط الأمريكي وخام برنت بنحو 2٪ لبقية العام، مقارنةً بتوقعات مايو/ أيار الماضي، أما بالنسبة للبنزين، فترى إدارة معلومات الطاقة الآن أسعار التجزئة بمتوسط ​​3.41 دولار للغالون خلال الربع الثالث، بزيادة 2.7٪ فقط عن توقعات مايو.

لكن التأثير الأكبر سيكون محسوسًا في عام 2024، إذ عززت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لأسعار النفط الأمريكية بنسبة 11.4٪ للربع الثاني من العام المقبل و 14.5٪ للربع الثالث، ومن المتوقع الآن أن يبلغ متوسط ​​أسعار النفط 80 دولارًا للبرميل في الربع الأخير من العام المقبل، بزيادة قدرها 19.4٪ عن التوقعات السابقة لإدارة معلومات الطاقة.