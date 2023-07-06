فوق سوريا.. شاهد ما فعلته مقاتلات روسية بدرون أمريكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي "CEMTCOM" مقطع فيديو يظهر ما فعلته مقاتله روسية بطائرة درون أمريكية كانت تحلق فوق سوريا.

مقطع الفيديو نشرته القيادة المركزية على صفحتها بتويتر، قائلة في بيان، الأربعاء: "في وقت سابق من اليوم في حوالي الساعة 10:40 صباحًا، انخرطت الطائرات العسكرية الروسية في سلوك غير آمن وغير احترافي أثناء تفاعلها مع الطائرات الأمريكية في سوريا".

وأضافت: "بينما كانت ثلاث طائرات أمريكية من طراز MQ-9 تقوم بمهمة ضد أهداف داعش، بدأت ثلاث طائرات مقاتلة روسية في مضايقة الطائرات بدون طيار، خلافًا للمعايير والبروتوكولات المعمول بها، أسقطت الطائرات الروسية عدة مشاعل مظلية أمام الطائرات بدون طيار، مما أجبر طائراتنا على إجراء مناورات مراوغة، وقام طيار روسي بوضع طائرته أمام MQ-9 وفعّل الاحتراق الاحق، مما قلل من قدرة المشغل على تشغيل الدرون بأمان".

وتابعت: "تمثل هذه الأحداث مثالًا آخر على الإجراءات غير المهنية وغير الآمنة التي تقوم بها القوات الجوية الروسية العاملة في سوريا، والتي تهدد سلامة القوات الأمريكية والروسية. نحث القوات الروسية في سوريا على وقف هذا السلوك المتهور والالتزام بمعايير السلوك المتوقعة من قوة جوية محترفة حتى نتمكن من استئناف تركيزنا على الهزيمة الدائمة لداعش".