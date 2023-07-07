دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار النائب بالبرلمان العراقي سابقا، وائل عبداللطيف، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات أدلى بها عن ملكية حقل الدرة.

جاء ذلك في مقابلة لعبداللطيف على قناة UTV وقال فيها: "القانون البحري هو الفيصل واتفاقية قانون البحار هي الفيصل بيننا (العراق) وبين الكويت والسعودية وإيران.. هذه الخارطة وهذا الخط الأحمر رسمته الكويت من جانبها وقيدت العراق.. الخط المنقط هو حدودنا الفعلية وحقل الدرة بأكمله يعود إلى العراق وليس الكويت وليس السعودية".

وكانت المملكة العربية السعودية قد أصدرت بيانا حول حقل الدرة، جاء بنصه: "إشارةً لما تم تداوله حول حقل ’الدرّة‘، فقد أوضح مصدرٌ مطّلع في وزارة الخارجية لوكالة الأنباء السعودية بأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".

وتابع البيان: "أضاف المصدر أن المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقاً لأحكام القانون الدولي".