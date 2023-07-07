(CNN)—قال حسين علاوي، مستشار رئيس الحكومة العراقية، إن حكومة بلاده تجري تحقيقا في قضية اختطاف الأكاديمية الإسرائيلية-الروسية، إليزابيث تسوركوف، وذلك بتصريح لشبكة CNN.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال في بيان، الأربعاء، إن المواطنة الإسرائيلية والروسية "مفقودة منذ عدة أشهر في العراق، وتحتجزها كتائب حزب الله الشيعية"، مضيفا "إليزابيث تسوركوف لا تزال على قيد الحياة"، وحمل العراق "مسؤولية سلامتها".

من جهتها أوضحت إيما تسوركوف، شقيقة إليزابيث تسوركوف، أن طبيعة رحلة شقيقتها إلى بغداد كانت أكاديمية بحتة، وأنها طالبة دراسات عليا في جامعة برينستون.

جاء ذلك في تصريح لشبكة CNN حيث قالت إيما إن اختها "في قسم السياسة المقارنة (بالجامعة)، وهي تكتب أطروحة حول الطائفية داخل الحركات السياسية في الشرق الأوسط"، مضيفة أنه وكجزء من بحثها، كانت إليزابيث "تقوم بعمل ميداني لفهم الحياة اليومية للعراقيين وكيف يرون البنى السياسية من حولهم".