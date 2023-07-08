الكويت: ضبط عصابة من 33 شخصا فلبينيا تزور عقود زواج وشهادات دراسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، ضبط عصابة مكونة من 33 شخصا من الجنسية الفلبينية يقومون بتزوير وثائق ومستندات رسمية.

جاء ذلك في بيان للداخلية الكويتية قالت فيه: "تمكنت إدارة مكافحة التزييف والتزوير التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية بالتعاون مع وزارة الخارجية وسفارة دولة الفلبين بدولة الكويت من ضبط (33 شخصاً) من الجنسية الفلبينة يقومون بتزوير المستندات الرسمية لأبناء جلدتهم وتقديمها للجهات المختصة وهي عبارة عن (شهادات دراسية - عقود زواج - شهادات رخص قيادة)، وتم تحويلهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وتابعت: "عقود الزواج الغرض منها:- نقل اقامتهم من عامل منزلي الى التحاق بعائل ومن ثم يتمكن من تحويل الاقامة الى احدى الشركات.. الشهادات الدراسية الغرض منها:- استيفاء الشروط المطلوبة للحصول على تأشيرة دخول لدول اوربية والتي تشترط ان يكون المتقدم حاصل على شهادة دراسية.. رخص القيادة الغرض منها:- تسهيل اجراءات الحصول على رخص القيادة في دولة الكويت والتي تتطلب تقديم شهادة رخص قيادة صادرة من دولة الشخص المتقدم بالمعاملة".

وأضاف البيان: "تؤكد وزارة الداخلية بأنه لا احد فوق القانون وسوف تتعامل بحزم مع كل ما هو مخالف للإجراءات والقوانين والأعمال التي من شأنها الإخلال بالنظام العام بالبلاد".