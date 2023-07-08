في صناديق "خلايا نحل".. السعودية تحبط محاولة تهريب 170 ألف حبة كبتاغون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، إحباط محاولة تهريب أكثر من 170 ألف حبة كبتاغون، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

ووفقا لقناة الإخبارية السعودية، قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إن "الإرسالية كانت عبارة عن صناديق تحتوي على خلايا نحل، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة داخل خلايا النحل".

وأفادت الهيئة أنه "بعد إتمام عملية الضبط جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهما وهما شخصان".

يذكر أن وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، توعد، في وقت سابق، بشن ضربات متواصلة ضد مروجي ومهربي المخدرات، مؤكدا أنه لن ينجو أحد من تهريب المخدرات إلى المملكة.

وقال وزير الداخلية السعودي، عبر تويتر: "ضربة تتلوها ضربات، لن ينجو منها مروجو ومهربو المخدرات، ومن يستهدفون مجتمعنا ووطننا".