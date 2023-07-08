دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيس مجلس الأمة الكويتي السابق، مرزوق الغانم وما رواه عن موقف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بملف المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت وسط التفاعل مؤخرا على ملف حقل الدرة.

وقال الغانم في مقطع الفيديو المتداول والذي أدلى به خلال "بودكاست السندباد بدون ورق" مطلع الشهر الماضي: "الأمير محمد بن سلمان رجل ذكي مصمم على تنمية بلده ونجح نجاحات كبيرة والآن طموحه ليس له حد بطبيعة شخصيته التي أنا أعرفها وغذا أعطى كلمة خلص انتهى الأمر، المنطقة المقسومة احنا كنا في زيارة برلمانية أصلا هو قال لي جزاه الله خير قال مرزوق جيب الوفد البرلماني وأنا بتناقش معهم بشكل مباشر.."

واردف: "وجئت بالوفد 12 عضو يمكن الموجودين وتناقش معهم الطرح هناك أشياء متعددة وجاوب على كل الأمور بأريحية وبطولة بال.. قبل أن أذهب دائما رئيس المجلس يسأل (أمير الكويت) عن توجيهه وطلباته إن كان هناك أمور أخرى قال لي (أمير الكويت) سلم على ولدي محمد وقول له والدك شرهان عليك على المنطقة المقسومة.."

وتابع الغانم: "الاتفاقية بين الكويت والسعودية في العام 1964 تقول المنطقة المقسومة الخط خط تقسيم إداري، نحن لسنا مختلفين على المواقع، يعني بعض السخيفين يقولون والله في أراضي راحت، لا خطوط مرسمة وخالصة في عدة اتفاقيات سابقة، إنما المنطقة المقسومة والاتفاقية بين الكويت والسعودية تقول خط تقسيم إداري يصعب تفسيره، تفسيري غير تفسيرك، وكان التفسير عند الإخوة في المملكة أنك انت تقدر تعبر الخط ككويتي وهم يقدرون يعبرون الخط كسعودي وكانت تسبب بعض الإشكالات.."

وأضاف: "الأمير محمد بن سلمان جزاه الله خير قال تم يا طويل العمر وكانت مكانة الشيخ الصباح مكانة كبيرة جدا.. ولما ذهب إلى هناك (السعودية) قلت له يا طويل العمر ترى الشيخ صباح يقول كيت كيت قال افا، قلت له ايه اتفاقية المنطقة المقسومة ما خلصت قال (محمد بن سلمان): مرزوق تعال انت وفاوضنا، قلت يا طويل العمر انا عندي بالكويت ناس تبي الشارة علي، يقولون بعدين رئيس مجلس الأمة وليش يتدخل وهذه صلاحيات السلطة التنفيذية وما إلى ذلك قال لا أنا أبي أشهدك بس حق الشيخ صباح أني سأكون كويتيا سعوديا قبل أن أكون سعودي كويتي.."

واستطرد: "قعدنا الوفد الكويتي مع الأمير محد بن سلمان ومع الأمير تركي بن محمد بن فهد من الساعة 8:30 إلى قريب الفجر وفعلا الأمير محمد بن سلمان كما قلت في قاعة عبدالله السالم كان كويتي سعودي قبل لا يكون سعودي كويتي وانتهينا في مسودة الاتفاقية التي تنص في مادتها الأولى أنه ليس خط تقسيم إداري أن هذه خط حدود.."