شاهد بايدن يضحك عند سؤاله عن تبادله "سلامًا بالقبضة" مع محمد بن سلمان

ولي عهد السعودية محمد بن سلمان يلتقي وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن في جدة.. إليك ما دار بينهما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مقابلة حصرية لشبكة CNN أُذيعت الأحد، إن إسرائيل والسعودية أمامهما طريق طويل حتى يبرما اتفاق تطبيع، يتضمن معاهدة دفاع وبرنامج نووي مدني من الولايات المتحدة.

وأضاف بايدن، في مقابلته مع فريد زكريا المحلل السياسي ومقدم برنامج GPS بشبكة CNN: "ما زلنا بعيدين عن ذلك الطريق. لدينا الكثير لنتحدث عنه"، في معرض تعليقه على مسار الوساطة التي تلعبها الولايات المتحدة بين السعودية وإسرائيل.

وتابع: "بصراحة تامة، لا أعتقد أن لديهم (السعوديون) مشكلة كبيرة مع إسرائيل. وما إذا كنا سنوفر وسيلة تمكنهم من الحصول على طاقة نووية مدنية أو أن يكونوا ضامنين لأمنهم.. أعتقد أن هذا بعيدًا قليلاً".

في يونيو/ حزيران، زار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، المملكة العربية السعودية، وقال في مؤتمر مشترك مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إنه ناقش في المملكة جهود التطبيع مع إسرائيل، قائلا: "سنواصل العمل عليه لدفعه قدما في الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة".

حينها، قال وزير الخارجية السعودي إن بلاده تأمل في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لدعم مساعيها في امتلاك برنامج نووي مدني.

قبيل زيارة بايدن إلى السعودية العام الماضي، أعلنت السعودية في 15 يوليو/ تموز فتح أجوائها "لجميع الناقلات الجوية"، على نحو تُرجم عمليًا بالسماح للطائرات الإسرائيلية بعبور المجال الجوي للمملكة.

وأثارت تصريحات بايدن حول تقييمه لمسار تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، حالة من التفاعل عبر موقع تويتر.