دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أحالت النيابة العسكرية في مصر متهمًا إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنايات العسكرية، في القضية التي عُرفت بـ"حادث مدينتي"، حسب بيان للمتحدث باسم الجيش المصري، الأحد.

وقال بيان للمتحدث إنه "استكمالاً للإجراءات القضائية المتخذة حيال واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، أفاد المدعى العام العسكري بأن النيابة العسكرية قد أنهت التحقيقات الجارية في القضية رقم ۱۷۰ / ۲۰۲۳ "جنايات عسكرية" شرق القاهرة ضد المتهم، وقد تم إحالة الدعوى إلى المحاكمة الجنائية "العاجلة" أمام محكمة الجنايات العسكرية".

ويواجه المتهم اتهامات بـ"القتل العمد والشروع فيه"، بعد واقعة مقتل سيدة وإصابة زوجها وأطفالهما الثلاثة، حسب بيان سابق للجيش المصري.

كانت تقارير محلية قد أشارت إلى أن المتهم "ضابط طبيب" دهس السيدة (صيدلانية) وأسرتها، مطلع الشهر الجاري، في مدينة "مدينتي" شرقي القاهرة. وأثارت الحادثة جدلًا على نطاق واسع عبر الشبكات الاجتماعية في مصر.