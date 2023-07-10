دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الاثنين، احتجاز ناقلة نفط أجنبية، قائلة إنها تحمل على متنها "مليون لتر من الوقود المهرب"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

في حين نقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية عن قائد المنطقة الثانية في القوة البحرية، العميد رمضان زيرراهي، إنه تم "القبض (على) عصابة تهريب الوقود في الخليج الفارسي في مدينة بوشهر من قبل قوات حرس الثورة الإسلامية الإيرانية" .

وذكر زيرراهي أن السفينة الأجنبية كانت على الحدود البحرية لمدينة بوشهر.

وقال المسؤول الإيراني إن "هذه السفينة حصلت على دعم عسكري من الولايات المتحدة"، مٌضيفا: "مع اليقظة والدقة والسلوك المهني واقتدار مقاتلي مشاة البحرية، هزمت الأعمال غير القانونية وغير المهنية للأمريكيين في الخليج...".

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان البحرية الأمريكية إحباطها محاولة للبحرية الإيرانية للسيطرة على ناقلتي نفط في حادثتين منفصلتين في خليج عمان، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، بحسب مسؤول عسكري أمريكي قال إن سفينة إيرانية فتحت النار على واحدة من الناقلتين.

وأشار المسؤول إلى أن مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية وطائرة دورية بحرية اقتربت من السفن الإيرانية لمنع احتجاز الناقلتين، وعند هذه النقطة غيّرت السفينة الإيرانية مسارها وغادرت المنطقة.