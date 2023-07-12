السودان.. مقتل العشرات بينهم أطفال في "قصف عشوائي" على سوق شعبي

(CNN)-- أعلنت وزارة الصحة السودانية في الخرطوم، الثلاثاء، أن 34 شخصا على الأقل، بينهم أطفال، قتلوا في "قصف عشوائي" على سوق في شمال غرب الخرطوم، ليل الاثنين.

وقالت الوزارة، في بيان، إن قصفا مدفعيا أصاب سوقا شعبيا في مدينة أم درمان بين الساعة 8 مساء والساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي.

ولم تقدم وزارة الصحة مزيدا من التفاصيل حول الجهة التي تقف وراء القصف.

واستمرت الاشتباكات العنيفة في أنحاء السودان بين الفصيلين العسكريين المتنافسين، الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية منذ 15 أبريل/ نيسان، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.