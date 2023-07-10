لندن، المملكة المتحدة (CNN)— حذرت الأمم المتحدة من أن السودان على شفا "حرب أهلية واسعة النطاق"، في أعقاب غارة جوية، نهاية الأسبوع الماضي، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا في مدينة أم درمان.

ويأتي التحذير الأممي بالتزامن مع تقارير عن تجدد القتال في أماكن أخرى من البلاد، بحسب ما جاء في بيان صادر عن فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وقال فرحان حق، الأحد، إن غوتيريش أدان الغارة الجوية التي وقعت، السبت الماضي.

وأضاف في البيان، أن "غوتيريش يشعر بالفزع من تقارير عن أعمال عنف واسعة النطاق وسقوط ضحايا في جميع أنحاء دارفور". "كما يشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن تجدد القتال في ولايات شمال كردفان وجنوب كردفان والنيل الأزرق. فهناك تجاهل مطلق للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وهو أمر خطير ومثير للقلق".

وأكد البيان: "لا يزال الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بقلق عميق من أن الحرب المستمرة بين القوات المسلحة، دفعت السودان إلى حافة حرب أهلية واسعة النطاق، مما قد يزعزع استقرار المنطقة برمتها".

وبحسب البيان، "جدد غوتيريش دعوته للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى وقف القتال والالتزام بوقف دائم للأعمال العدائية". كما "حث الطرفين على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان لحماية المدنيين وتمكين العمل الإنساني".