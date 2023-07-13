دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى المستشار الرئاسي في دولة الإمارات، أنور قرقاش، الخميس، أن "الغضب" لا يمكن أن يشكل استراتيجية مواجهة لأعمال الكراهية وحماية المقدسات، وألا بديل عن العمل الجماعي الممنهج.

وقال قرقاش في تغريدة على تويتر: "بالعودة إلى مشاريع إدانة أعمال الكراهية وحماية المقدسات الدينية ومواجهة تغيير مفاهيم الزواج والأسرة في مسعى لفرض القيم على مجتماعتنا في إطار ملف حقوق الانسان أجد أن الغضب لا يمكن أن يبني مشروع مواجهة".

وأضاف المستشار الرئاسي الإماراتي قائلا: "لا بديل عن العمل الجماعي الممنهج على مستوي المجتمعات والدول والمنظمات".

واعتمد مجلس حقوق الإنسان، الثلاثاء، قرارا أدان فيه ورفض بشدة أي دعوة أو إظهار للكراهية الدينية، بما في ذلك أعمال التدنيس العلنية والمتعلقة بالقرآن.

وأتى إصدار القرار على ضوء حادثة حرق نسخة من المصحف في احتجاج بالعاصمة السويدية، ستوكهولم، في 28 يونيو/حزيران الماضي.