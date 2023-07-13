دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—زعم الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، وجود علاقة بين سلوان موميكا الذي أقدم على حرق نسخة من القرآن في السويد وبين جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

ونقلت قناة المنار التابعة لحزب الله على لسان نصرالله قوله: "الشخص الذي أحرق المصحف الشريف في السويد له علاقة بالموساد الإسرائيلي وهدفه بثّ الفتنة بين المسلمين والمسيحيين".

وتابع نصرالله قائلا في الكلمة التي أدلى بها، الثلاثاء: "عندما كان يقدم شخص على حرق المصحف الشريف أو الإساءة للرسول من خلال أفلام أو رسوم كاريكاتورية يشعر الانسان بأن هناك مؤامرة ما وليس مجرد تعبير عن الرأي".

ولفت إلى ان” تنديد رجال الدين المسيحيين بحادثة حرق المصحف ساهم بنحو كبير في منع الفتنة"، مؤكدا على أن "شعوب المنطقة يجب أن تطالب الحكومات بموقف أكثر صرامة من قضية حرق المصحف الشريف"، وأن "موقف روسيا اللافت من موضوع حرق المصحف الشريف أحرج الدول الغربية".