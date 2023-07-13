دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو من كاميرا مراقبة تظهر اقتراب أشخاص من السياج الأمني بين لبنان وإسرائيل.

جاء ذلك في تغريدة لأدرعي على صفحته بتويتر، الأربعاء، قائلا بتعليق: "اقترب عدد من المشتبه فيهم في وقت سابق من اليوم الى السياج الأمني على الحدود مع لبنان وحاولوا المساس في منطقة العائق الأمني حيث رصدتهم قوات جيش الدفاع مباشرة واستخدمت وسائل لإبعادهم.."

وأضاف: "هوية المشتبه فيهم غير معروفة.. سنواصل العمل لمنع أي خرق لسيادة إسرائيل والمساس بالسياج الحدودي".

وفي تغريدة لاحقة قال أدرعي: " اقترب بعد ظهر اليوم عدد من المشتبه فيهم الى السياج الأمني في منطقة بلدة المطلة على الحدود اللبنانية وقاموا بإلقاء الحجارة واشعال حريق بالقرب من السياج داخل الأراضي اللبنانية حيث قامت قوات جيش الدفاع بإطلاق النار في الهواء لإبعادهم ومن ثم ابتعد المشتبه فيهم".