السعودية تُعدم السبيعي وتكشف كيف قتل الحربي والشيباني والقريني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، تنفيذ حكم القتل حدا بحق تركي بن مهنا بن ناصر السبيعي كاشفة كيف قتل رجلي الأمن، مساعد بن ضيف الله بن ناشي الحربي وسعود بن بداي بن شباب الشيباني اللذين هبا لإنقاذ مواطن محتجز.

زقالت الوزارة في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "أقدم / تركي بن مهنا بن ناصر السبيعي - سعودي الجنسية - على احتجاز / سالم بن حماد بن عبد الله القريني ـ سعودي الجنسية ـ وتهديده بالقتل، وعند قدوم رجلي الأمن مساعد بن ضيف الله بن ناشي الحربي و / سعود بن بداي بن شباب الشيباني لإنقاذه قام بقتلهم جميعاً، وذلك بإطلاق النار عليهم بكثافة، والشروع في قتل رجل أمن آخر".

وتابعت: "وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه وذلك بقتله".

وأضافت: "تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / تركي بن مهنا بن ناصر السبيعي ـ سعودي الجنسية ـ يوم الأربعاء بتاريخ 24 / 12 / 1444هـ الموافق 12 / 7 / 2023م بمنطقة الرياض.. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".