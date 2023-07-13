السيسي يطرح 4 نقاط لخروج السودان من الأزمة بمنظور مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قدم الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الخميس، 4 نقاط تلخص منظور القاهرة لخروج السودان من الأزمة التي يشهدها، وذلك في كلمة له بالجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان.

وعدد السيسي في كلمته كلا مما يلي: