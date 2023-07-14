دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار أستاذ العلوم السياسية والنائب السابق بالبرلمان الكويتي، عبدالله النفيسي، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد دعوة دول مجلس التعاون الخليجي إلى ما وصفه بـ"الاستقواء" بتركيا أمام إيران فيما يتعلق بالخلاف حول حقل الدرة.

جاء ذلك في تغريدة للنفيسي على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "تدرك إيران ضعف دول التعاون حال المواجهة في حقل الدرة ودرس القصف الحوثي ليس ببعيد. وتدرك إيران انشغال النيتو عن الخليج في حرب أوكرانيا وملف الصين. وحتى لا تستفرد بنا إيران فالخيار الإستراتيجي المتاح أمام دول التعاون هو الاستقواء بتركيا عبر مشروع استثماري مشترك في الدرة".

وكان النفيسي قد أثار تفاعلا بتغريدة منفصلة سابقة، الأربعاء، قال فيها: "رأيت فيما يرى النائم ثلاثة نفر (سعودي وتركي وكويتي) يحتفلون بقيام مشروع استثماري بينهم في حقل الدرة. وكان القوم يأكلون الفاصوليا البيضاء والأرز الأبيض ويشربون العيران ويلحفون ذلك بالشاي الحاجم. وكان أحدهم يتجشأ. وكان ذلك في منطقة الزور".

وكان وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، قد صرح أمام جلسة بمجلس الأمة الكويتي أن "الثروات التي تقع في حقل الدرة، هي ثروات مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية بالمناصفة فقط لا غير".

وبالمقابل صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الإثنين، قائلا إن "بلاده تتابع موضوع حقل الدرة للغاز، مع السلطات الكويتية في إطار المباحثات الثنائية بين البلدين"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).