دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تظهر فيه امرأة تشكو احتجاز قوات الأمن المصرية لابنها "دون وجه حق" الأمر الذي أثار تفاعلا.

وزارة الداخلية المصرية أصدرت بيانا ردت فيه قائلة: "نفي صحة مقطع الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية المتضمن شكوى إحدى السيدات لإلقاء الأجهزة الأمنية القبض على نجلها دون وجه حق".

وتابعت: "مقطع الفيديو المشار إليه قديم وسبق تداوله إبان شهر فبراير 2022، حيث أن المذكور كان محبوس بقرار من النيابة العامة على ذمة إحدى القضايا وتم الإفراج عنه في شهر إبريل 2022".

وأضافت: "ذلك يأتي ضمن الحملة الممنهجة للجماعة الإرهابية لإعادة نشر الأكاذيب المختلقة والأخبار القديمة في ظل حالة الإفلاس التي تمر بها الجماعة وفقدانها مصداقيتها أمام الرأي العام".