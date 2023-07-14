مصر.. تداول فيديو سيدة تشكو احتجاز الشرطة لنجلها "دون وجه حق" والداخلية ترد

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
مصر.. تداول فيديو سيدة تشكو احتجاز الشرطة لنجلها "دون وجه حق" والداخلية ترد
صورة ارشيفية تعبيرية لضباط بالشرطة المصرية Credit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تظهر فيه امرأة تشكو احتجاز قوات الأمن المصرية لابنها "دون وجه حق" الأمر الذي أثار تفاعلا.

وزارة الداخلية المصرية أصدرت بيانا ردت فيه قائلة: "نفي صحة مقطع الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية المتضمن شكوى إحدى السيدات لإلقاء الأجهزة الأمنية القبض على نجلها دون وجه حق".

وتابعت: "مقطع الفيديو المشار إليه قديم وسبق تداوله إبان شهر فبراير 2022، حيث أن المذكور كان محبوس بقرار من النيابة العامة على ذمة إحدى القضايا وتم الإفراج عنه في شهر إبريل 2022".

وأضافت: "ذلك يأتي ضمن الحملة الممنهجة للجماعة الإرهابية لإعادة نشر الأكاذيب المختلقة والأخبار القديمة في ظل حالة الإفلاس التي تمر بها الجماعة وفقدانها مصداقيتها أمام الرأي العام".

قد يهمك أيضاً

عمرو موسى يثير تفاعلا بتغريدات عن انتخابات مصر والترشيح

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.