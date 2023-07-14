دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّبت المملكة العربية السعودية، الخميس، على اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرار "مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف"، مؤكدة ترحيبها بذلك.

وأكدت السعودية في بيان نشر على وكالة الأنباء الرسمية أن "اعتماد مشروع القرار ـ الذي جاء بعد مطالبة حثيثة من المملكة وعدد من الدول حول العالم ـ يأتي تجسيداً لمبادئ احترام الأديان والثقافات وتعزيزاً للقيم الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي".

وأشارت السعودية في بيانها إلى أنها "ستواصل كافة جهودها الداعمة للحوار والتسامح والاعتدال، الرافضة لكل الأعمال الهدامة التي تسعى إلى نشر الكراهية والتطرف".

واعتمد مجلس حقوق الإنسان، الثلاثاء، قرارا أدان فيه ورفض بشدة أي دعوة أو إظهار للكراهية الدينية، بما في ذلك أعمال التدنيس العلنية والمتعلقة بالقرآن الكريم.

وبتأييد 28 صوتا مقابل 12 ضده وامتناع 7 عن التصويت، تبنى المجلس القرار الذي حمل عنوان "مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف".