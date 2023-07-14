رئيس إسرائيل يزور أمريكا الأسبوع المقبل.. والبيت الأبيض يصدر بيانا

(CNN)-- أعلن البيت الأبيض، الخميس، عن زيارة للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الثلاثاء المقبل، لن تشمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في بيان، إن "الرئيس جو بايدن يتطلع إلى الترحيب بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في البيت الأبيض بينما تحتفل إسرائيل بالذكرى السنوية الـ75 لتأسيسها".

وأضافت: "ستسلط الزيارة الضوء على شراكتنا الدائمة وصداقتنا، وسيعيد الرئيس بايدن التأكيد على الالتزام الصارم للولايات المتحدة بأمن إسرائيل، وسيناقش الزعيمان فرص تعميق التكامل الإقليمي لإسرائيل وخلق شرق أوسط أكثر سلما وازدهارا".

وتابعت أن بايدن "سيؤكد على أهمية قيمنا الديمقراطية المشتركة، ويناقش سبل تعزيز تدابير متساوية للحرية والازدهار والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين".

وذكرت: "سيناقش الرئيسان العلاقات العسكرية الروسية العميقة مع إيران، وسلوك طهران المزعزع للاستقرار في المنطقة".

وتابعت: "نائب الرئيس، كامالا هاريس، ستلتقي مع الرئيس الإسرائيلي في 19 يوليو في البيت الأبيض، وسيكون هرتسوغ في واشنطن في الفترة من 18 إلى 19 يوليو لعقد اجتماعات مع مجموعة من المسؤولين بين الوكالات ولإلقاء خطاب في الكونغرس".

وتعد دعوة هرتسوغ لزيارة البيت الأبيض بينما لم يتم تحديد موعد لزيارة لنتنياهو أحدث مؤشر واضح على استياء إدارة بايدن من السياسات الأخيرة من قبل أكثر الحكومات يمينية في إسرائيل في تاريخها.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في إسرائيل احتجاجا على تحركات الحكومة المتجددة لإصلاح النظام القضائي.