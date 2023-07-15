صورة أرشيفية للقاء سابق بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استعرض وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، خلال اتصال هاتفي بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن "أوجه توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات".

ووفقا لبيان وزارة الخارجية السعودية: "ناقش الوزيران المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن بلينكن تحدث مع نظيره السعودي عن "الصراع الدائر في السودان مع دخول القتال شهره الرابع".

وأكد الوزيران التزام بلديهما المشترك بـ"إنهاء الصراع المدمر في السودان وتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للشعب السوداني"، وذكر البيان أن الجانبين ناقشا أيضا "مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية".

وانهارت جهود الوساطة الأمريكية والسعودية لتهدئة الصراع في السودان، وحذرت جماعات إغاثة من حدوث كارثة إنسانية ضخمة، وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الخميس، أن المحكمة فتحت تحقيقا في جرائم حرب مزعومة في السودان.