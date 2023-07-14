عبرت 30 كيلومترًا حافية القدمين.. قصة مروعة لامرأة حامل تهرب مع أطفالها الثلاثة من السودان

لندن، المملكة المتحدة (CNN)— أعرب تحالف دولي يضم المملكة المتحدة والولايات المتحدة عن قلقه العميق إزاء "التقارير المتزايدة" حول استخدام العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب في النزاع بالسودان، وحث جميع أطراف الصراع على إنهاء العنف.

وفي بيان مشترك، الجمعة، قال التحالف الدولي لمنع العنف الجنسي في مناطق النزاع (PSVI) إنه "قلق للغاية" من "التقارير المتزايدة عن العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب"، خلال الصراع بين القوات المسلحة السودانية (SAF)، وقوات الدعم السريع (RSF)، شبه العسكرية.

وأضاف النص أن أعضاء التحالف، بما في ذلك أستراليا وكولومبيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة، أيدوا البيان.

وأردف البيان قائلا: "في كثير من الأحيان، تتأثر النساء والفتيات بشكل غير متناسب نتيجة الصراع، ونحث معا، جميع أطراف الصراع على إنهاء العنف، بما في ذلك العنف الجنسي".

وأضاف التحالف: "يجب إعطاء الأولوية لتوفير خدمات سريعة وجيدة للناجيات من العنف الجنسي".

كما دعا التحالف أطراف النزاع إلى ضمان "الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية دون عوائق"، حتى يمكن تقديم خدمات الدعم بشكل صحيح.

وتأتي هذه الدعوة عقب إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) كريم خان، الخميس، أنه أعطى "تعليمات واضحة" لمكتبه لإعطاء الأولوية لجرائم العنف الجنسي والعنف القائم على النوع، في إقليم دارفور السوداني.

وخلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي، الخميس، أعلن خان أنه يحقق في مزاعم جديدة بارتكاب جرائم حرب في دارفور، بما في ذلك القتل المزعوم لـ87 شخصا من قبيلة المساليت على يد قوات الدعم السريع، الشهر الماضي.