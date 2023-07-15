دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر محاولة اقتحام رجل لمنزل وإطلاق النار على امرأة الأمر الذي اثار تفاعلا.

وعقّبت وزارة الداخلية المصرية في بيان قالت فيه: "كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة اقتحام مسكن طليقته وإطلاق أعيرة نارية تجاهها.. بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجاري تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم) مصابة بـ2 طلق ناري.."

وتابعت الداخلية: "وبالانتقال وبسؤال (نجلها، مقيم بذات العنوان) قرر بأنه لدى حضور والده ’طليق المصابة‘ لسكنهما، ومنعهما له من الدلوف عنوة، قام بإطلاق عدة أعيرة نارية عشوائية من سلاح ناري كان بحوزته، أسفرت عن إصابة والدته على النحو المشار إليه، وعلل ذلك لوجود خلافات بينهما".

وأضافت: "تم ضبطه وبحوزته (الطبنجة "المستخدمة في ارتكاب الواقعة – 2 خزينة وعدد من الطلقات النارية لذات العيار)..وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب".