دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة تساءل فيها عن مزاعم اعتقال السلطات السعودية لـ10 أشخاص نوبيين من مصر، وردت حولهم تقارير سابقة من منظمات حقوقية مثل منظمة "هيومن رايتس ووتش".

وبدأ الأمر بتغريدة قال فيها ساويرس: "حد ممكن يقولي ايه التهمة؟"، ليرد عليه صاحب حساب سعود بن حمد الوتيد قائلا: "استاذ نجيب ممكن تتواصل مع السفارة المصرية بالرياض وهما راح يقولو لك ايه التهمة بالضبط لو الخبر صحيح.. كلام بتويتر اعتقد مو من صالحك ابد.. تحياتي".

ليرد ساويرس على تغريدة سعود قائلا: "انا عارف مصلحتي ولا عيب في الاستفسار واللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد واهل النوبة من خيرة المصريين لو غلطوا نعرف على الأقل".

وعلق صاحب حساب "وطن 69" بتغريدة قال فيها: "اعتقد الأخوة المصريين أذكى من ان يصدقونك.. هم يعرفون ويعلمون ومتأكدون ان النظام القضائي في السعودية راسخ وعادل وليس لأي أحد التدخل"، ليرد عليه ساويرس قائلا: "لا نتدخل لكن نسأل".

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات السعودية للتعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وكانت هيومن رايتس ووتش قد زعمت بتقرير نشر في مارس/ اذار 2022: "السلطات السعودية احتجزت ظلما 10 نوبيين مصريين لمدة 20 شهرا بتهم تعسفية متعلقة بالتعبير وتكوين الجمعيات والإرهاب".