هاجم وزير الداخلية السعودي.. كويتي يشعل ضجة والداخلية الكويتية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات من كويتي هاجم فيها وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، زاعما متاجرة جماك السعودية ببضائع كويتية على حد تعبيره، الأمر الذي أثار ضجة واسعة.

من جهتها ردت وزارة الداخلية الكويتية، قائلة في بيان: "وزارة الداخلية لا تقبل الإساءة وتتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بالعلاقة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة.. بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمغرد قام بالتطاول بعبارات تسيء الى أحد رموز المملكة العربية السعودية الشقيقة.. تؤكد الوزارة انه تم احالة الواقعة الى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه من قبل الجهات المعنية".

وتابعت: "وزارة الداخلية لن تقبل الإساءة بالقول أو الفعل وسوف تتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل".

وأضافت: "تؤكد وزارة الداخلية محافظتها على عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة".

واهابت وزارة الداخلية الكويتية في بيانها "بالجميع عدم نشر وتداول كل ما من شأنه التدخل بشؤون الدول الشقيقة".