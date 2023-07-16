السعودية.. فيديو مداهمة مقيم أدرني ومواطن وما عُثر عليه بشقتهما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعملية مداهمة القوات الأمنية السعودية لشقة مواطن سعودي ومقيم من الجنسية الأردنية اتخذت وكرا لترويج المخدرات.

مقطع الفيديو نشرته وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها بمنصة سناب شات، ذاكرة في بيانها: "قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية الأردنية ومواطن؛ لاتخاذهما مركبتهما وشقة سكنية وكرًا لترويج مادة الكوكايين المخدِّر، ومادة الحشيش المخدِّر، ومادة الميثامفيتامين المخدِّر (الشبو).."

وتابعت: "ضُبطت بحوزتهما أسلحة نارية ومبالغ مالية؛ وذلك استمرارًا لجهود رجال الأمن في الحملة الأمنية الميدانية لمكافحة المخدرات، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص".

وأضافت: "تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة".