دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت النيابة العامة الكويتية حبس مواطن أساء لوزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف عبر تويتر، وفقا لبيان نشرته النيابة الأحد.

وقالت النيابة العامة الكويتية عبر تويتر: "أمرت النيابة العامة بحبس مواطن احتياطياً لمدة ثلاثة أسابيع لاتهامه بالقيام بعمل عدائي ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة بنشر تغريدتيْن عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وإساءة استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية".

وأردفت بالقول: "وكانت النيابة العامة قد استجوبت المتهم الذي أقر بنشر محتوى التغريدتيْن، وجاري استكمال إجراءات التحقيق".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات من كويتي هاجم فيها وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، زاعما متاجرة جمارك السعودية ببضائع كويتية على حد تعبيره، الأمر الذي أثار ضجة واسعة.

من جهتها ردت وزارة الداخلية الكويتية، قائلة في بيان: "وزارة الداخلية لا تقبل الإساءة وتتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بالعلاقة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة.. بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمغرد قام بالتطاول بعبارات تسيء الى أحد رموز المملكة العربية السعودية الشقيقة.. تؤكد الوزارة انه تم احالة الواقعة الى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه من قبل الجهات المعنية".