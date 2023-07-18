بعد ولي عهد السعودية.. أردوغان يهدي أمير قطر سيارة "توغ" التركية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، سيارة توغ الكهربائية التركية الصنع، على هامش زيارته إلى الدوحة، الثلاثاء، ضمن جولته الخليجية.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن أردوغان أهدى الشيخ تميم سيارة توغ ذات اللون الأزرق، قبل مباحثاتهما الثنائية.

وأشارت الوكالة إلى أن الأزرق هو اللون الأول لسيارة توغ، ويحمل اسم "غمليك"، تعبيرًا عن المياه الزرقاء في منطقة غمليك بولاية بورصة، حيث مكان مصنع السيارة.

تفقد الرئيس التركي وأمير قطر السيارة لفترة من الوقت في باحة قصر لوسيل بالدوحة، وقادها الشيخ تميم وإلى جواره أردوغان. كما طالعا كرة مباراة نهائي كأس العالم بين المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي، التي تحمل توقيع نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كان الرئيس التركي أهدى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سيارتين كهربائية من نفس الطراز، خلال زيارته إلى المملكة مساء الإثنين، إحداهما بيضاء اللون.