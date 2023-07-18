إسرائيل تعلن اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

(CNN)-- أعلنت إسرائيل اعترافها بسيادة المغرب "على أراضي الصحراء الغربية"، بحسب بيان للديوان الملكي المغربي صدر يوم الاثنين.

وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة إلى العاهل المغربي محمد السادس بشأن قرار إسرائيل، بحسب البيان.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، عبر حسابه على تويتر، إن "هذه الخطوة ستعزز العلاقات بين الدولتين وبين الشعبين وستساهم في الجهود المبذولة لتوسيع التعاون وتعميق السلام والاستقرار في منطقتنا".

وجاء في البيان أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي أشار إلى أن موقف بلاده سينعكس في جميع الأعمال والوثائق ذات الصلة للحكومة الإسرائيلية".

وبحسب وكالة الأنباء المغربية، أعرب نتنياهو في رسالته للملك عن "عزمه نقل هذا الاعتراف إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، وكذلك جميع الدول التي لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل".

كما أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي العاهل المغربي أن إسرائيل "تدرس" إمكانية فتح قنصلية في مدينة الداخلة في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها "في إطار تنفيذ قرار الدولة"، بحسب البيان.

ويريد المغرب الاعتراف بسيادته على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه منذ فترة طويلة، لكن لا الأمم المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي يعترفان بسيادته على الصحراء الغربية، التي حارب سكانها الصحراويون لمدة 4 عقود تحت راية "جبهة البوليساريو" من أجل تقرير المصير.

واندلعت التوترات بين المغرب وإسرائيل عدة مرات في الأسابيع القليلة الماضية: حيث أجل المغرب خططا لعقد جولة أخرى من قمة النقب، واجتماعات وزراء خارجية إسرائيل والإمارات والبحرين ومصر والمغرب والولايات المتحدة، احتجاجا على السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية.