(CNN)-- قالت شركة بلاك روك، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، الاثنين، إنها عينت أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة النفط العملاقة "أرامكو السعودية"، في مجلس إدارتها رغم تعهد الشركة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها بتسريع الاستثمار في الشركات الصديقة للمناخ.

وقالت بلاك روك، التي تدير أصولاً بقيمة 9.4 تريليون دولار حتى نهاية يونيو، إن منصب الناصر كمدير مستقل - والذي يسري على الفور - يعكس "أهمية الشرق الأوسط" لاستراتيجيتها طويلة المدى.

الجدل حول تعيين الناصر في بلاك روك يأتي بعد جهود الشركة التي استمرت لسنوات لتشجيع الشركات التي تستثمر فيها لإزالة انبعاثات الكربون، ففي العام الماضي، قالت الشركة في بيان: "نتوقع أنه بحلول عام 2030، سيكون 75٪ على الأقل من استثمارات أصول الشركات والأصول السيادية لشركة بلاك روك في جهات ذات أهداف علمية أو ما يعادلها (لتقليص انبعاثات الكربون)".

وقال العميد المشارك الأول لدراسات القيادة في كلية ييل للإدارة، جيف سونينفيلد، بتصريح لشبكة CNBC، الثلاثاء إن الناصر يمثل شركة أرامكو "بشكل رمزي وموضوعي"، الأمر الذي من شأنه أن "يطمس" صورة شركة بلاك روك في ESG (أي الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة وهو نوع من الاستثمار يعطي الأولوية لاستدامة الشركة ومساهمتها الإيجابية في المجتمع).

ويذكر أن الناصر انضم إلى شركة النفط العملاقة التي تديرها الدولة "أرامكو السعودية" في عام 1982 كمهندس بترول، وترقى في الرتب ليصبح الرئيس التنفيذي في عام 2015. وبعد 4 سنوات، قاد المواطن السعودي الإدراج العام الرائد للشركة، حيث جمع 25.6 مليار دولار.

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات السعودية للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

من جهتها امتنعت شركة بلاك روك عن التعليق لـCNN، مشيرة بدلاً من ذلك إلى بيانها الصادر، الإثنين.