دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب أستاذ العلوم السياسية والنائب الكويتي السابق، عبدالله النفيسي، عن أمنياته بأن تثمر زيارة الرئيس التركي، رجيب طيب أردوغان، إلى السعودية وقطر والإمارات عن رؤية بعيدة المدى لـ"علاقة مستدامة".

وقال النفيسي في تغريدة على تويتر: "وفق حسبة إستراتيجية وبدعوة من الأشقاء في الخليج يزور الرئيس أردوغان المنطقة لتعزيز المشتركات وتبديد المفترقات".

وأردف أستاذ العلوم السياسية الكويتي قائلا: "أملنا كبير أن تتمخض هذه الزيارة عن رؤية بعيدة المدى لعلاقات مستدامة بين تركيا والخليج فالطرفين لهما مصلحة كبيرة في ذلك والله المستعان والموفق".

وكان الرئيس التركي قد بدأ جولة خليجية مساء الإثنين استهلها بزيارة السعودية ثم قطر ووصل الأربعاء إلى العاصمة الإماراتية، أبوظبي.

وأثار النفيسي تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في 14 يوليو/تموز الجاري بعد دعوة دول مجلس التعاون الخليجي إلى ما وصفه بـ"الاستقواء" بتركيا أمام إيران فيما يتعلق بالخلاف حول حقل الدرة.