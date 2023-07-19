أردوغان يصل الإمارات بعد السعودية وقطر

(CNN)-- وصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إلى العاصمة الإماراتية، أبوظبي في آخر محطة في جولته الخليجية التي شملت السعودية وقطر.

واستقبل نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الرئيس التركي الذي من المتوقع لاحقا أن يلتقي رئيس الدولة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث يتصدر التعاون الاقتصادي جدول أعماله.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن من المتوقع أن توقع تركيا والإمارات عدة اتفاقيات خلال زيارة أردوغان، لافتة إلى أن الرئيس التركي قال إن جولته تهدف إلى اتمام صفقات الاستثمار الخليجي في الاقتصاد التركي.

وكان أردوغان في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، حيث التقى أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.