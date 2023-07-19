شيخة قطرية تعلق على إهداء أردوغان سيارة "توغ" لأمير قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علقت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني على إهداء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان سيارة "توغ" تركية الصنع إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، خلال زيارته للدوحة.

ونشرت الشيخة القطرية صورة للزعيمين بتغريدة على صفحتها بتويتر، قائلة بتعليق: "من كريم إلى مستحق .. نبارك للجمهورية التركية الشقيقة هذا الإنجاز، ونتمنى للأشقاء المزيد من التقدم والتنمية والازدهار".

وفي تغريدة منفصلة نشرت الشيخة القطرية سلسلة صور من مراسم استقبال أردوغان قائلة بتعليق: "حللت أهلًا ووطئت سهلًا".

ويذكر ان الرئيس التركي كان قد أهدى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيارتين كهربائيتين من نفس الطراز، خلال زيارته إلى المملكة مساء الإثنين، إحداهما بيضاء اللون وقادها رفقة أردوغان.