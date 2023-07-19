أمريكا تعلن اعتراض مقاتلة روسية لـ"درون" في سوريا مجددا.. وتحذر روسيا

(CNN) -- قامت مقاتلة روسية باعتراض طائرة بدون طيار أمريكية فوق سوريا، يوم الأحد، وسط توترات مستمرة بين الجيشين.

وهذه الحادثة هي الخامسة من نوعها، منذ بداية الشهر على الأقل، بين الطائرات العسكرية الأمريكية والروسية، والتي تعتبرها الولايات المتحدة "حوادث غير آمنة أو غير احترافية".

وقال قائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال أليكس غرينكويتش، في بيان: "في صباح يوم الأحد، اقتربت طائرة مقاتلة روسية من طراز Su-35 من طائرة استطلاع أمريكية من طراز MC-12 فوق سوريا".

وأضاف أن "المناورة الروسية قللت من قدرة طاقم الطائرة الأمريكية على الطيران بأمان وعرضت حياة أفراد الطاقم الأربعة للخطر"، محذرا من أنها كانت "مستوى جديدا من الإجراءات غير الآمنة وغير المهنية من قبل الطيارين الروس".

وحذر الجنرال الأمريكي من "خطورة" تلك الحوادث، قائلا إن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط "لديها الصلاحيات والقدرات للدفاع عن نفسها إذا لزم الأمر".

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، في إفادة صحفية: "إذا شعر أي من جنودنا في أي وقت بأنه عمل عدائي أونية عدائية فسوف يدافعون عن أنفسهم، لدينا خط لمنع الاشتباك تستخدمه القيادة المركزية يوميا من أجل منع أي نوع من الحوادث أو التصعيد، ونحن نراقب ذلك عن كثب".

وذكر ميلي أن "المحللين يفحصون الأسباب المحتملة وراء هذه الزيادة في تلك الحوادث"، مضيفا أنه "لا يبدو أنه مرتبط بالقتال في أوكرانيا".

وتأتي الحادثة الأخيرة في أعقاب المناورات العدوانية المماثلة التي قامت بها طائرات مقاتلة روسية ضد الطائرات العسكرية الأمريكية فوق سوريا، وقال مسؤولون إن بعض الحوادث استمرت لمدة ساعتين.