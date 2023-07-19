سوريا: إصابة عسكريين اثنين جراء "عدوان إسرائيلي" استهدف نقاطا في محيط دمشق

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
سوريا: إصابة عسكريين اثنين جراء "عدوان إسرائيلي" استهدف نقاطا في محيط دمشق
صورة أرشيفية من تصدي الدفاع الجوي السوري لقصف صاروخي في يوليو عام 2020Credit: STR/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السورية، الثلاثاء، "إصابة عسكريين اثنين، ووقوع أضرار مادية جراء عدوان استهدف نقاطا في محيط دمشق"، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، التي نادرا ما تقر بهجمات على سوريا.

قد يهمك أيضاً

سوريا: مقتل عسكري وإصابة 7 وخروج مطار حلب عن الخدمة جراء "عدوان إسرائيلي"

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "في حوالي الساعة 12:25 بعد منتصف الليل نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، حسب قوله.

وأضاف أن "العدوان أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية"، وفقا لما نقلته الوكالة.

ولم يصدر أي تصريح من جانب إسرائيل، كما لم ترد على الإعلان السوري.

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.