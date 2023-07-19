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أكثر من مليون نازح سوداني.. شاهد كيف يفضل بعضهم العيش تحت حرارة الصيف في الصحراء على العودة إلى وطنهم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال برنامج الغذاء العالمي إنه يحتاج إلى قرابة 900 مليون دولار لعملياته في السودان ودعم الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في الدول المجاورة، بما في ذلك اللاجئين الوافدين حديثًا.

نزح أكثر من 3.3 مليون شخص داخليًا وخارجيًا بسبب الحرب الأهلية المستمرة في السودان.

وقال بيان لبرنامج الأغذية العالمي إنه "يحتاج بشكل عاجل إلى 730 مليون دولار أمريكي لعملياته في السودان"، و"162.4 مليون دولار أمريكي لدعم الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في تشاد، بما في ذلك الوافدون الجدد واللاجئون الحاليون والمجتمعات المضيفة الضعيفة".

في مصر، هناك حاجة ماسة إلى 16 مليون دولار أمريكي لمواصلة تقديم المساعدة الغذائية. وفي جمهورية أفريقيا الوسطى، من المتوقع أن ترتفع متطلبات التمويل البالغة 6 أشهر والبالغة 75 مليون دولار، حسب البيان.

منذ بدء الاشتباكات في السودان في 15 إبريل/ نيسان، عبر أكثر من 60 ألف لاجئ سوداني جديد إلى تشاد، بالإضافة إلى 15 ألف عائد تشادي من السودان - وفقًا لحكومة تشاد ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. المنظمة الدولية للهجرة.

وقالت الأمم المتحدة إن هؤلاء الوافدين الجدد يضيفون إلى أكثر من 400 ألف لاجئ سوداني يقيمون بالفعل في شرق تشاد بعد فرارهم من صراعات سابقة.