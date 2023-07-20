لغة جسد محمد بن زايد مع أردوغان والجولة بسيارة "توغ".. نشطاء يتفاعلون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان الذي يزور الإمارات كمحطة أخيرة بجولته الخليجية.

وفي الوقت الذي أبرز نشطاء "لغة الجسد" للشيخ محمد بن زايد ذهب آخرون لتداول الجولة التي قان بها الزعيمان بسيارة "توغ" تركية الصنع والتي أهداها الرئيس التركي لنظيره الإماراتي.

وتفاعل نشطاء على منح الشيخ محمد بن زايد وسام زايد لأردوغان بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، تبلغ قيمتها 50.7 مليار دولار، مع الاتفاق على إنشاء مشترك لإنشاء "لجنة استراتيجية عليا" بين البلدين، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، الأربعاء.

وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المُوقعة مجالات التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، واتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين، والتعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية.

إلى جانب توقيع مذكرة بشأن التعاون الفضائي في تطوير قدرات مركبات الإطلاق المشتركة للأغراض التجارية، إضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال الصناعات الدفاعية، وأخرى للتمويل عن طريق الصكوك المالية للإغاثة من الزلازل.