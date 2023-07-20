الملك محمد السادس يدعو نتنياهو لزيارة المغرب: فرصة لتعزيز آفاق السلام

(CNN)-- أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، في بيان، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس وجه دعوة إلى نتنياهو لإجراء زيارة رسمية للمغرب.

وجاءت الدعوة عقب اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وقالت وكالة الأنباء المغربية (ماب) إن الملك محمد السادس "بعث برسالة شخصية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، شكر فيها إسرائيل على موقفها"، وأضاف أن زيارة نتنياهو "ستفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثنائية بين المغرب وإسرائيل".

وأضاف أن الزيارة "ستكون أيضا فرصة لتعزيز آفاق السلام لجميع شعوب المنطقة، مع الأخذ في الاعتبار مضمون الإعلان الثلاثي الموقع في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2020 من قبل المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ودولة إسرائيل، بما في ذلك المبادئ التي ينبغي أن توجه تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ".

وجاء في بيان مكتب نتنياهو أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اتفقا، الأربعاء، على تحديد موعد"في المستقبل القريب" لما ستكون أول زيارة لنتنياهو للمملكة.